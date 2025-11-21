Последни
Двойка от “Един за друг" чака бебе

Попфолк певицата и риалити звезда Залия изненада феновете с радостна вест. Чаровната блондинка е в очакване на първата си рожба.

Това стана ясно с публикуването на фотосесия, на която показва леко наедряло коремче и снимки от ултразвук. На кадрите е и щастливият татко Деян. “Най-добрият сувенир от медения ни месец", написа към снимките Залия, издавайки, че изненадата на щъркела била след сватбата им.

Припомняме, че Залия и Деян се прочуха като участници в романтичното риалити предаване „Един за друг", пише Телеграф.

