Ексклузивно: Вижте как се забавляват родните звезди, когато камерите угаснат!

Те са млади, богати, известни и постоянно под светлините на прожекторите. Но замисляли ли сте се какво правят родните ВИП-ове, когато искат да избягат от папараците и суетата на светския живот? Оказва се, че скъпите ресторанти и марковите бутици отдавна не са единственото им убежище. Новата мода сред родния хайлайф са адреналиновите изживявания и тайните бягства от града, където луксът се изразява в силни усещания.

Кои са най-екстремните бг знаменитости и какви са любимите им забавления? Повдигаме завесата!

Момичета с характер: Офроуд и високи скорости

Ако си мислите, че родните красавици се вълнуват само от процедури и филтри в Инстаграм, жестоко се лъжете. Моделът и актриса Диляна Попова отдавна е известна с мъжкото си момичешко поведение и страстта си към тежкия офроуд и адреналина в пустинята. Тя неведнъж е доказвала, че не се плаши от прах и кал, стига под капака да има сериозни конски сили.

По нейните стъпки вървят и редица други плеймейтки и моделки, които смениха високите токчета с кубинки, за да яхнат мощни АТВ-та в родните планински курорти.

Мъже на ръба: Полети и екстремни спортове

Секссимволът на българското кино Калин Врачански е пословичен с манията си по всичко, което се движи бързо или лети. Актьорът използва всяка свободна минута, за да кара мотор, да кара уейкборд или да се хвърли в някое ново въздушно приключение. За него и за голяма част от колегите му в гилдията, театърът дава адреналин на сцената, но истинското „пречистване“ извън нея идва само чрез екстремни спортове.

Новата мода: Да живееш като ВИП

Интересното е, че тази вълна бързо заля и обикновените фенове. Вместо да купуват поредния парфюм или дреха за рожден ден, българите масово започнаха да копират стила на живот на любимите си знаменитости. Платформи за преживявания направиха тези забавления достъпни за всеки, превръщайки ги в хит на пазара.

Ако искате да изненадате половинката си или просто да избягате от сивото ежедневие, изборът на нестандартен и оригинален подарък под формата на скок с бънджи, полет с парапланер или бутикова дегустация за двама вече е само на няколко клика разстояние.

А вие бихте ли събрали смелост да живеете на бързи обороти като родните звезди?