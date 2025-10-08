Последни
Елените е любимият курорт на Стоичков

Футболната легенда Христо Стоичков най-много от цялото българско Черноморие обича да почива в курорта Елените, пише България Днес.

За посещенията му там разказва популярният хотелиер и ресторантьор Пламен Сомлев, познат като Пако.

"Ще се оправят нещата, ще се моблизират екипите и наносите ще бъдат разчистени. Аз съм положителен човек и опитвам да мисля само хубави неща. Туристите ще продължат да идват", убеден е Сомлев.

При него често гостуват големи спортни звезди, както и футболни деятели като Христо Порточанов. На големите телевизори се гледат мачове в съчетание със средиземноморска кухня. 

 

