Емрах Стораро се кипри с менте „Гучи”

Румен Димитров
147

Фолк певецът Емрах Стораро се нагизди със зелен костюм на луксозната марка „Гучи“. „Уикенд” обаче веднага забеляза, че става въпрос за менте, а не за оригиналния модел.

Наблюдателни фенове също забелязаха детайл, който буди съмнения - етикетът на ръкава, наподобяващ оригинала, но поставен по начин, различен от истинските модели. Допълнително сравнение със снимки от официалния сайт на марката показа разлики в кройката и изпълнението, а цената, на която подобни комплекти се предлагат в онлайн платформи, е в пъти по-ниска от реалната стойност на луксозния бранд.

Това не е първият случай, в който младият Стораро носи фалшификати. Певецът се опитва да демонстрира лукс на всяка цена, но вестникът ни веднага забеляза, че Стораро не носи оригинал, а ментак за 117 евро.

 

