Цитиридис почерпи в „Талантите” с баница

Николаос Цитиридис почерпи с домашна баница в „Талантите”. Гръкът, който е в журито на предаването на Би Ти Ви, показа как сам я прави специално за полуфиналите на шоуто. Това е обещание, дадено на колежката му Катето Евро. Нико сподели, че е съжалил, че е дал дума за баница, защото денят се случи точно след Никулден, когато прекалил с „шараните”.

Самият той празнува имен ден тогава, така че не е странно, че е имал главоболие след партито. Въпреки това е спазил обещанието си. „Фантастична! През цялото време мислех, че я е правила Борянчето”, отбеляза Катето, щом опит баницата, визирайки приятелката на Цитиридис – актрисата Боряна Братоева. Вергов отсече, че печивото на Нико е крадено. „Дадоха ми 4 пъти ДА, продължавам напред към дъното”, отбеляза съдията на „Талантите”, явно връщайки се назад към лятото, когато вбеси много хора, наричайки „Дъ-но” рок легендите „Гънс ен роузис”. Оттогава насам той събира основно негативи с публичните си изяви. В „Талантите” също не намери много фенове, защото отряза брутално много хора, които заслужаваха „Да”, но получиха от него „Не”.