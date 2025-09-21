„Ергенът” Виктор няма доверие на жените заради семейна травма

Моделът Виктор Русинов, познат от шоуто „Ергенът”, не спира да търси нови предизвикателства и начини да бъде под светлините на прожекторите. След като спечели вниманието на зрителите с чар, мускули и романтични изяви, той продължи медийните си участия в онлайн формата „Къщата на инфлуенсърите”. Сега обаче блондинът реши да изненада феновете си с още една роля – тази на певец.

Тези дни Виктор представи първата си песен съвместно с инфлуенсърката Дари Очарова. Дебютът му предизвика бурни реакции, като преобладават критиките, че гласът му не е достатъчно подготвен за професионална музикална кариера. Русинов приема тези мнения спокойно и дори открито признава, че ходи на уроци по пеене. За него това е не само хоби, а инвестиция в бъдещето, защото мечтае един ден да издаде по-сериозна авторска композиция и да застане на сцената не като модел, а като изпълнител. „Не искам да ме помнят единствено като красивото лице от телевизионен формат. Музиката е начин да покажа и друга страна от себе си – чувствителна, емоционална и истинска”, казва той.

Докато развива новото си амплоа, Русинов успя да привлече внимание и с личния си живот. За първи път той показа по-малкия си брат Емо, който е от втория брак на баща му. Те бяха на морска почивка заедно, а снимките им в социалните мрежи бързо се превърнаха в хит. Приликата между двамата е толкова голяма, че мнозина ги нарекоха „огледални образи”. Макар че Емо е с по-тъмна коса и кафяви очи, доста напомня на Виктор – от усмивката до прическата и брадата. И двамата поддържат атлетични тела и излъчват една и съща енергия. За да подчертае близостта им, „ергенът” сподели и стари кадри от детството, когато Емо е бил около 10–12-годишен. Въпреки че братята са от различни майки, отношенията им с днешна дата са топли.

Русинов, който тази година навърши 26 години, вече е добре познато лице в светските среди. През 2021 г. печели титлата „Мистър България”, а година по-късно е отличен като „Най-красив и харизматичен мъж модел”.

Личният живот на Виктор след края на шоуто е обвит в мистерия. Връзката му с избраницата му във формата Любомира Христова не просъществува. Той непрекъснато позира за фотосесии в компанията на различни хубавици, включително и с Йоана Илиева, бившата на Мартин Николов – Елвиса, но така и не признава дали си има сериозна приятелка. Това, разбира се, оставя почва за всевъзможни слухове. Отдавна се говори, че Виктор май предпочита мъжки компании. На този въпрос той вече е отговарял директно: „Не съм гей, харесвам жени!”. Дали обаче ще си покаже гаджето, остава да видим.

Русинов оправдава поведението си към дамите с травми от детството. Родителите му се развеждат, когато е съвсем малък заради изневяра на баща му. Той не общува с татко си, който отдавна има друго семейство. Цялата драма доста се отразява на общуването на младия мъж с противоположния пол. Той все гони онези, които му се дърпат и иска да им се доказва, така както се доказва на родителя си, който го е зарязал. Някои зрители са на мнение, че Виктор трябва да работи с психолог, за да отработи травмата си и да има пълноценна връзка с жена.