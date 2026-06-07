Ето ги жените на д-р Кацаров от „Вяра, надежда, любов”

Сериалът на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов” роди много звезди, а един от новите секссимволи, които изгряха в него, е младият актьор Антъни Пенев. Всички момичета, които му хвърлят влажни погледи пред малкия екран, обаче трябва да знаят, че той не е свободен. От години има връзка с красивата актриса Боряна Маноилова, а преди нея е бил женен за колежката си Диана Ханджиева, която му ражда син.

Антъни Пенев не крие, че никога не е се е чувствал толкова обичан и подкрепян, колкото в последните 3 години – откакто е с колежката си Боряна Маноилова. Младата дама е изключителна красавица, която работи не само като актриса, но и като модел. Тя има сериозно родословно дърво зад гърба си. Внучка е на легендарния скулптор Георги Чапкънов-Чапа, а майка й е актрисата от Народния театър Албена Ставрева, която родните киномани познават и от емблематичния филм на Рангел Вълчанов „А сега накъде?”. Хубавата Боряна и големият скулптор всъщност нямат кръвна връзка. Бащата на актрисата – Крум Маноилов, е доведен син на Чапа, когото скулпторът осиновява. Маноилов е режисьор и продуцент. С такова семейство любимата на Пенев от бебе е закърмена с артистизъм, а днес е сред успешните млади театрални актриси у нас. Редовно участва в спектаклите на голямата ни режисьорка Диана Добрева, има роли на големите ни сцени в Народния, Пловдивския и други театри, както и в независими постановки. Покрай работата се запознава с Антъни. Двамата се влюбват, докато репетират „Тартюф” от Молиер с режисьора Крис Шарков в Плевен. Не афишират връзката си, но и не я крият. Антъни твърди, че откакто е с Боряна, се чувства истински подкрепен и разбран.

Красивата актриса обаче от самото начало на връзката им е приела актьора заедно с миналото му, т.е. с неговия син, който е плод на любовта с колежката му Диана Ханджиева.

Това е бившата жена на Антъни. Двамата се засичат като студенти по актьорско майсторство в НАТФИЗ. Той завършва Академията през 2016г. в последния клас, който Стефан Данаилов успява да изведе до дипломиране, а Диана се дипломира година по-късно при проф. Атанас Атанасов. През 2018г. им се ражда син – Йоан. Актрисата все още пази на страниците си в социалните мрежи снимка от първия рожден ден на детето. В коментар към фотоса тя е написала, че синът й има „най-прекрасния баща”. Към днешна дата двойката е разведена, но в добри отношения. Бившите съпрузи се радват на успехите на детето си, което вече има изяви като актьор. Диана, също като Боряна, има артистичен корен. Баща й Георги Ханджиев е музикант и артист в Националния музикален театър в София.