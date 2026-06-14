Евгени Генчев от „Ергенът” е вече и актьор

Пианистът Евгени Генчев влиза в ново амплоа. Музикантът, който стана популярен с участието си във втория сезон на „Ергенът”, прави своя дебют в киното с новата българска романтична комедия „Развод на кредит”, която тръгва по кината от 24 юли.

Генчев не крие вълнението си от новото начинание и признава, че с нетърпение очаква срещата със зрителите в киносалоните. За него участието във филма е възможност да покаже различна страна от своя талант и да излезе извън рамките на музикалната сцена. В лентата участва и певицата Симона, която зрителите добре познават от последния сезон на шоуто „Като две капки вода”.

Личният живот на Евгени също продължава да предизвиква интерес. След края на връзката му с Валерия Георгиева, която започна пред очите на зрителите в „Ергенът”, пианистът не е представял официално нова половинка. В свои интервюта той е признавал, че раздялата е била трудна за него и че е преживял болезнено края на отношенията им. Сега обаче е оставил миналото зад гърба си и е насочил енергията си към нови професионални проекти. В арт средите се мълви, че от около година той живее на семейни начала със заможен мъж.