Фънки прегракна от викане по "тъпанарите"

Димитър Ковачев-Фънки загуби гласа си, ругаейки неразумни шофьори по столичен булевард. Журиращият „Като две капки вода” рокаджия изля гнева си в големия дъжд, който се изсипа над София в началото на седмицата.

„Валеше много и движението беше затруднено, а в същото време се намираха идиоти, които караха като луди, без да се съобразяват с другите коли на пътя. Толкова много се ядосах, че свалих прозореца на автомобила ми и взех да крещя по тъпанарите. Когато се прибрах вкъщи, бях прегракнал, а на другия ден едва говорех”, сподели шоуменът. И допълни, че самият той винаги е изряден зад волана, защото цени живота – и своя, и на другите хора.