Филип Буков няма да си хваща гадже до края на годината

Румен Димитров
Филип Буков няма да си хваща гадже в близките няколко месеца, научи „Уикенд” от самия него. Актьорът от „Татковци” не желае да се обвързва, тъй като любовта може да попречи на професионалните му ангажименти.

„В момента изобщо не ми е до жени. Приоритет ми е работата и поне в близко бъдеще ще е така. Когато съм във връзка, нещата се пообъркват – служебните ми ангажименти остават на заден план, тъй като се опитвам да угодя на дамата до мен”, сподели красавецът, който през новия телевизионен сезон ще е капитан на отбор в „Аз обичам България”. След което допълни, че съвсем наскоро се е снимал в музикален клип на певицата Дария.

