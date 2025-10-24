Последни
Гаджето на Богданска в дует с Камелия

Гаджето на Богданска в дует с Камелия

Гаджето на водещата на „Биг брадър" по NOVA Александра Богданска все по-усилено навлиза във фолка и вече може да се фука с дует с Камелия, пише Телеграф.

Доскоро Мартин Светломиров пееше само сръбски кавъри и не можеше да се похвали със собствен репертоар като истинските изпълнители. От днес това се променя, защото двамата с огън  момичето на фолка пускат „Всички грехове".

Песента е типична за фолка с извивки, а в клипа  към нея освен глас Камелия извива и кръшна фигура, щедро разголвайки деколтето си. 

 

