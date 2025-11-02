Георги Блажев се подмазва на Гала

Представящият се за писател и панелист Георги Блажев отдавна е спечелил симпатиите на зрителите на предаването „На кафе” със своя непринуден чар. Зад доброто му настроение и заразителната усмивка обаче стои един човек – шефката му Гала. Откакто стана част от екипа на популярното сутрешно шоу, авторът не спира да изразява възхищението си към нея. Нарича я „вдъхновяващ лидер” и „жена с необяснима сила”.

„Гала е причината да ставам сутрин с желание да отида на работа”, споделя често писателят, който не крие, че се чувства късметлия, задето именно тя му е подала ръка. Блажев не пропуска възможност да направи реклама на водещата и извън екрана. Той редовно споменава и хвали нейната козметична серия, дори споделя, че я използват у дома. Даже подарил на половинката си – актрисата Ива Папазова, комплект от крем и серум против бръчки от линията на Гала.

Кариерата на Блажев в телевизията безспорно отбелязва възход, откакто се е присъединил към панела на „На кафе”. Популярността му нарасна, а с нея дойдоха и нови възможности. Той твърди, че когато започнал работа в предаването, бил в труден период – прясно разведен, със сринато самочувствие и финансови проблеми. „Бях буквално на дъното - разведен, разорен и изгубен. Животът е странно нещо – точно когато не очакваш, те изненадва приятно”, разказва писателят.

Раздялата с първата му съпруга – неговата ученическа любов, оставила дълбока следа в съзнанието и сърцето му. Двамата били заедно 13 години, но отношенията им се разпаднали. Георги не се крие зад оправдания - открито признава, че част от вината за разлъката е негова. „Това беше най-тежкият период в живота ми. Помня как седях сам на терасата, гледах в нищото и се питах какво стана с онзи ентусиазиран човек, който мечтаеше. Чувствах се провален”, разказвал е той.

Днес обаче всичко това е зад гърба му. С бившата му съпруга са успели да запазят добри отношения заради сина им Боян. „Браво на всички разделени родители, които намират сили да се държат нормално един към друг. Децата имат нужда от това”, казва Блажев. Думите му отекват като послание на човек, който е минал през бурята и е излязъл по-мъдър.

Скоро след развода съдбата му поднесла нов шанс за любов. Покрай общи професионални ангажименти Георги се запознал с актрисата Ива Папазова и между двамата бързо припламнала искра. Любовта им не закъсня да даде плод – преди 2 години на бял свят се появи дъщеричката им София. Писателят не крие, че това събитие напълно променило живота му и му дало нов смисъл.

По време на бременността на Ива той решава да направи следващата крачка – предложение за брак. Както подобава на човек с чувство за хумор, годежът им се превръща в анекдот. „Планирах всичко перфектно, но Ива почти ме хвана в крачка - за малко да открие пръстена в раницата. Накрая паднах не на един, а на два крака. Вместо видео от предложението, телефонът засне само родопското небе, но по-хубаво не можеше да се получи”, разказва той.

Засега двойката не е обявила официална дата за сватба, но Блажев признава, че с нетърпение очаква деня, в който ще заведе любимата си до олтара. „Изчакваме София да порасне малко, за да може всички да се насладим на празника”, казва той.

Покрай семейните радости Георги откри и нова посока в работата - инфлуенсърството. В социалните мрежи той ежедневно рекламира бебешки стоки, козметика и продукти за родители, често с типичните си забавни видеа и текстове, които смесват самоирония и остроумие. Новото амплоа му носи не само приходи, но и удоволствие.

Блажев твърди, че с днешна дата е по-спокоен, по-уверен и по-вдъхновен от всякога. „На кафе” му донесе не само популярност, но и усещане за принадлежност – нещо, което сам определя като най-ценното в живота. Когато го питат кой стои зад тази промяна, отговорът му е ясен: „Гала. Тя е човекът, който ми върна усмивката. Наистина знае как да накара хората около нея да блестят”.