Грандиозен финал на Sofia Fashion Week

От спиращи дъха облекла до атрактивна шоу програма, на последната вечер от Sofia Fashion Week със сигурнст не й липсваше нищо, дори и любимото телевизионно дуо – Зуека и Рачков, видя HotArena.





Над 1000 души, VIP гости, известни личности от модния и шоубизнес на страната показаха перфектна визия на червения килим на Гала вечерта на Sofia Fashion Week SS 2019.





Начало на вечерта поставиха талантливите танцьори от балет Megami, които заслужено се насладиха на овациите на публиката.





Модните дефилета стартираха с креативния дизайнер Стоян Радичев. С нестандартните си модели, изпипани до последния детайл, той за пореден път показа, че може да накара всяка дама да се чувства не само като най-красивата булка, но и като същинска принцеса.





Вечерта продължи с шоу, подготвено от Carducci, началото на което бе поверено на любимото телевизионно дуо – Зуека и Рачков. Двамата се справиха блестящо като модели, дефилиращи в костюми на бранда, и типично в техен стил отново успяха да ни разсмеят. След като бе сервирана приятна доза забавление, останалата част от колекцията на Carducci умело пренесе гостите на събитието в света на модерния, елегантен мъж, излъчващ бохемски стил и италиански шик.





Наслада за очите бе и линията на Imane, която постави на пиедестал силните, уверени и успяващи жени. Цветни, дръзки, ексцентрични – всеки от дизайните носеше ярко послание за уникалност, която да се разпознава отдалеч.





От интересни принтове, до екстравагантни бижута, ексклузивната колекция на българския бранд Iskra, успя да плени всички присъстващи с колоритния си облик. По подиума видяхме как дизайнера-художник Искра Георгиева майсторски преплита модата с изкуството, създавайки един неизчерпаем извор на вдъхновение.Облечени в творчеството на Iskra, видяхме и добре познатите на българската публика Златка Димитрова и Панче Димитриев.





Веднъж щом облеклата на One&Only блеснаха на сцената, от подиума закипя женственост, оригиналност и лукс. Гостите на Sofia Fashion Week се насладиха на разнообразие от луксозни плажни облекла, перфектни за онези, които искат да се откроят и да покажат себе си. Те бяха поднесени под звуците на красива музика, а усещането – подсилено с изпълнението на талантливи гимнастички.





Женствени, но диви, елегантни, но провокативни – дизайните от колекцията WILD TO BE на AntonyLangountin са създадени, за да подчертаят първичните нотки на всяка една жена. Елементите от пролетно-лятната колекция не са просто дрехи, а вулкан от емоции, който може да накара всяка жена да се чувства свободна. Пищните тоалети бяха представени от топ модели като Габриела Василева, Елисавета Стоянова и Роси Иванова и украсени с тематично озвучаване и уникална хореография.





Всяка грандиозна вечер, заслужава и своя грандиозен финал, който в случая бе поверен на Ursula Fashion ArtofHair и коафьорския моден спектакъл LOVE IS IN THE HAIR. Посветен на любовта такава, каквато е - цветна, щура, нелогична и красива, той включваше микс от интересна мултимедия, приповдигаща настроението музика и зареждащо присъствие на сцената. За още по запомнящо се шоу, на подиума се качиха Жени Калканджиева и три от най-популярните носителки на Мис България през годините – РоминаТасевска, Гергана Гунчева и Елена Тихомирова.





Заредени с положителни емоции и неизмерно вдъхновение, след официалния финал на SofiaFashionWeekSS 2019 гостите се отправиха към пищния SFWStore, презентиращ дизайните от подиума, грабиха с пълни шепи от атмосферата в пълната с хора welcome area и пренесоха веселата атмосфера в клуб Megami, който чества своя трети рожден ден.





Впечатляваща, бляскава със своя финал, българската седмица на модата ни осигури с нужната доза идеи и вдъхновение за идния сезон и ни остави в нетърпеливо очакване на следващото издание, което отново да разтърси сивото ежедневие.





За да сте винаги в крак със случващото се около седмицата на модата в София, разчитайте на:





Facebook / Instagram / www.sofiafashionweek.com / www.codefashion.bg