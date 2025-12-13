Илиана и Наско 42 години заедно

Илиана Раева отбеляза по трогателен начин 42-рата годишнина от сватбата си с Наско Сираков. Легендата на художествената гимнастика сподели в Instagram колаж от сватбена снимка и кадри от днешния им ден, придружен с емоционално послание.

„Днес, 42 години заедно във вихъра и палитрите на живота! Обичам те!", написа Раева и добави емотикони, символизиращи бурите и цветовете, през които двамата са преминали.

На черно-бялата сватбена снимка младите Илиана и Наско се целуват, а в съвременните кадри те отново са рамо до рамо – стилни, усмихнати и видимо все така свързани.

Постът ѝ е поредното доказателство за силната връзка между двамата, която устоява вече над четири десетилетия – както във спортните им кариери, така и в личния им живот.