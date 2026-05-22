International Fashion Connection Group разширява международното си присъствие чрез стратегическо партньорство с MUZA Fashion Fair – Албания

International Fashion Connection Group (IFC Group) затвърди своята роля като активен международен партньор в процеса на развитие на модната индустрия на Балканския регион с официалното си участие в MUZA Fashion Fair – първото мащабно международно изложение за мода и творчески индустрии в Албания, провеждащо се в Двореца на конгресите в Тирана.

MUZA Fashion Fair е международна платформа за свързване на дизайнери, модни брандове, производители, институции и професионалисти от Балканите и международната модна сцена.

Събитието премина при голям медиен интерес и с впечатляващото присъствие на много официални гости, представители на международния моден сектор, държавни институции и дипломатически среди, сред които Н.Пр. г-н Ивайло Киров - Посланик на Република България в Република Албания, г-н Мирослав Миланов - Ръководител на търговската служба към българското посолство в Тирана, както и Ервис Талури – Председател на Българо-албанската търговска камара, чието присъствие подчерта значението на международното културно и търговско сътрудничество между България и Албания в сферата на модната индустрия и бизнеса.

В рамките на престижния панел „The Fashion Industry as a Driver of Economic Growth“, IFC Group представи България чрез участието на Мила Захариева – Президент на International Fashion Connection Group, и Моника Тошева – Project Partner Balkans към IFC Group. Участието на IFC Group в постави фокус върху ролята на модата като инструмент за културна дипломация, международно партньорство и икономическо развитие и сподели за ползите от международното събитие Balkan Open Door което отвори вратите на Балканите и ги обедини чрез мода и изкуство с подкрепата на посолствата и на търговските мисии на гостуващите брандове в София, като Гърция, Турция, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, Албания, Румъния, Косово.

По време на форума в Тирана, по покана на президента на IFC Group, г жа Захариева, бе подписан Меморандум за сътрудничество между Мила Захариева - президент на IFC Group и Andriola Kamba - основател и директор на Muza Fashion Fair – важна стратегическа стъпка към изграждането на устойчива международна свързаност между модните индустрии на Балканите и отвъд региона.

Партньорството обединява общата визия на IFC Group и MUZA Fashion Fair за създаване на нови възможности за дизайнери, брандове и творчески професионалисти чрез международен обмен, професионално позициониране, културен диалог и развитие на модното предприемачество.

Като символ на признание за приноса към развитието на международната модна сцена, Мила Захариева връчи специална награда на Андриола Камбо за нейната роля в развитието на регионалното творческо сътрудничество, културния обмен и изграждането на международна платформа за модната индустрия на Балканите.

Специален акцент в програмата беше и международната награда на IFC Group за албанския дизайнерски бранд MORFA, който получава ексклузивната възможност за самостоятелно модно ревю и едномесечно позициониране в пространството на Balkan Open Door – Fashion & Art в East Plaza Hotel, Sofia – международна платформа, създадена от IFC Group в подкрепа на съвременните дизайнери, модните брандове и артистичните индустрии.

MUZA Fashion Fair се утвърждава като една от най-значимите нови инициативи за модната индустрия в Западните Балкани, насочена към устойчивата мода, международния B2B и B2C обмен и развитието на регионална модна екосистема.

Днес Мила Захариева и Андриола Камбо доказват, че модата може да бъде не просто индустрия, а сила, която обединява, вдъхновява и създава бъдеще. Защото творчеството няма граници. То има посока, визия и смелостта да свързва хора, държави и идеи в едно общо пространство на развитие.