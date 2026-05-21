Сашо Роман два пъти се връща от отвъдното

Сашо Роман разказвал на свои колеги, че два пъти се връщал от отвъдното, пише България Днес. Попфолк ветеранът е прекарал два тежки инфаркта, но е успял да оцелее. "Затова сега още повече ценя живота и музиката, най-вече песните. Те ме поддържат в големите изпитания", подчертавал изпълнителят на баладата ,,Мой ангеле“.

Роман определено е един от хората в гилдията, които знаят цената на успеха.Тръгнал от бедна ромска махала в провинцията, калил дарбата си във военно музикално училище, където свири на духови инструменти, той се издига до една от най-ярките звезди на фолка през 90-те.

Най-голямото щастие в момента за певеца е, че неговият внук е поел по стъпките му. Момчето е избрало тромпета и неговият дядо често му дава ценни напътствия.