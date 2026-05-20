Победителят в „Кухнята на Ада“ дава от наградата си, за да има дете след две жестоки загуби

Разградчанинът Денис Морейра-Денисиньо вече е по-богат с 50 000 евро. Той получи чека след финала на осмия сезон на „Кухнята на Ада“ лично от шеф Виктор Ангелов. В безмилостната кулинарна битка със Спирова Денисиньо стана победител, а близките му го понесоха на ръце.

В предаването бразилецът успя да трогне всички с драматичната си история и призна, че не познава баща си, а майка му е наркозависима. Затова се налага да напусне дома си едва 6-годишен. А за да има какво да яде, започва да работи на невръстна възраст.

„Историята ми е тежка, но обикновена за моята родна страна“, каза Денисиньо, като гостува в „На кафе“. „Има много по-тежки истории, въпреки че сега цяла България знае моята. Не желая да ме съжаляват. Искам хората да разберат, че у вас се живее добре. В Рио де Жанейро, благодарение на един мой приятел, си намерих място в ресторант, където работех по цял ден и живеех в мазето. Средата в моя дом не беше добра за мен. Още като малък разбрах, че в живота има два пътя – добър и лош. Затова реших да тръгна по добрия.“

Денис Морейра иска да учи и да се развива, затова се записва във вечерно училище, като продължава да работи. След това преминава през различни ресторанти във Франция, Испания, Португалия и Румъния. Посещава дори курс по кулинария в Япония. Случайно попада в страната ни покрай сестра си и вече живее в Разград десета година.

Денисиньо и съпругата му Айсен, която е главната причина той да участва в „Кухнята на Ада“, тъй като именно тя го записва в предаването, искат да сбъднат голямата си мечта – да имат дете. Те вече са загубили две бебета, тъй като партньорката му не може да ги износи. Затова победителят в кулинарното риалити е категоричен, че ще даде част от наградата за лечение на Айсен в Турция или Гърция. Надява се след това чудото да се случи и те да станат родители.