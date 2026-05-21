Проваляме се! Цените полетяха невиждано след триумфа на Дара: 2000 евро за нощувка на "Евровизия" 2027 в София

Средно по 2000 евро на нощувка трябва да се бръкнат всички желаещи да посетят София и да гледат на живо "Евровизия" в България следващата година, като по право домакинстваме заради успеха на нашата изпълнителка във Виена.

Разбира се, при условие че събитието се проведе в София, а не в някой от другите кандидатстващи градове и от "Евровизия" одобрят локацията. Приличните жилища, които биха удовлетворили чужденците, се движат от порядъка на 10 000-12 000 евро за шест нощувки, пише България Днес.

В долния диапазон се намират жилища от порядъка на 2000-3000 евро, които едва ли биха се понравили на европейците.

