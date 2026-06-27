Историческо международно признание: Проф. д-р Стояна Нацева и Академия „Щастлив живот“ вече притежават пет световни рекорда

ЛОНДОН. България получи престижно международно признание в сферата на образованието, личностното развитие и социалното въздействие. По време на 10-ата юбилейна среща на върха на World Book of Records в Лондон проф. д-р Стояна Нацева и Академия „Щастлив живот“ бяха официално отличени с четири нови световни рекорда. Заедно със сертификата на Guinness World Records, присъден през декември 2025 г., общият брой на международно признатите световни рекорди на организацията вече достига пет.

Всички четири нови отличия преминаха през независима международна процедура по верификация и получиха отделна нотариална заверка от международната правна агенция Iudex International Law (Юдекс), която удостоверява тяхната автентичност, легитимност и международна правна защита.

Официалната церемония по връчването на отличията се проведе в Британския парламент в Лондон в присъствието на дипломати, учени, обществени лидери, представители на международни организации и предприемачи от различни държави.

Петте международно признати световни рекорда са:

Guinness World Records – световен рекорд за 25-часовото шоу на благодарността и манифестирането , присъден през декември 2025 г.

– световен рекорд за , присъден през декември 2025 г. World Book of Records – второ независимо международно признание за 25-часовото шоу на благодарността и манифестирането , превръщащо го в постижение с двойна световна сертификация.

– второ независимо международно признание за , превръщащо го в постижение с двойна световна сертификация. Най-голямата бизнес академия в Европа – международно признание за мащаба на Академия „Щастлив живот“, нейния принос към професионалното образование, коучинга и развитието на човешкия потенциал.

– международно признание за мащаба на Академия „Щастлив живот“, нейния принос към професионалното образование, коучинга и развитието на човешкия потенциал. „1 милион пробудени“ – световен рекорд за социалното и образователно движение, създадено от проф. д-р Стояна Нацева, достигнало и вдъхновило над един милион души.

– световен рекорд за социалното и образователно движение, създадено от проф. д-р Стояна Нацева, достигнало и вдъхновило над един милион души. Най-продаван автор на трансформационна литература в Европа чрез независима дистрибуция – международно признание за широкото разпространение и общественото въздействие на авторските книги на проф. д-р Стояна Нацева.

Проф. д-р Стояна Нацева е международен учен и Full Professor (Profesor Titular) в Universidad Azteca (Мексико), автор на десетки книги и основател на Академия „Щастлив живот“. Организацията развива международни MBA програми, професионални квалификации и обучения по психология, коучинг, лидерство и бизнес развитие. През нейните програми са преминали над 100 000 обучаеми, а повече от 3 000 сертифицирани коучинг специалисти успешно работят в десетки държави по света.

„Тези отличия са признание не само за един човек или една организация, а за силата на българските идеи, когато са подкрепени с реални резултати, международна независима верификация и обществено доверие. Те показват, че българският принос в образованието и развитието на човешкия потенциал може да получава признание на най-високо международно ниво“, заяви проф. д-р Стояна Нацева.

Получените отличия надхвърлят рамките на поставените рекорди. Те са признание за българската образователна школа, научно-приложната дейност, международното академично сътрудничество и силата на знанието като инструмент за обществена промяна. С петте си световни рекорда Академия „Щастлив живот“ се нарежда сред международно отличените образователни организации и допринася за утвърждаването на България на световната карта на иновациите в образованието, личностното развитие и професионалната подготовка.

Това международно признание изпраща силно послание, че България не само участва в световния обмен на знания, но и създава модели с глобално въздействие, които получават признание на най-високо международно ниво.