Последни
Популярни
Горещи

Милянкова внучка на голям художник

https://hotarena.net/lubopitno/milyankova-vnuchka-na-golyam-hudozhnik HotArena.net
HotArena.net
581
Милянкова внучка на голям художник

HotArena.net
581

Моделът, актрисата и настоящ преподавател Ирена Милянкова се оказа внучка на известен български художник. Той е Здравко Батембергски, пише Телеграф.

"Преди години той пое по небесния си път, но остави след себе си стотици свои деца - картините си. Той е тук - в цветовете, в линиите, в историите, които продължават да живеят върху платното." В тихия си творчески живот той реализира хиляди творби, като много от тях биха намерили своето достойно място редом до картини на неговите вдъхновители Гоген и Матис. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.