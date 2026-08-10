Милянкова внучка на голям художник

Моделът, актрисата и настоящ преподавател Ирена Милянкова се оказа внучка на известен български художник. Той е Здравко Батембергски, пише Телеграф.

"Преди години той пое по небесния си път, но остави след себе си стотици свои деца - картините си. Той е тук - в цветовете, в линиите, в историите, които продължават да живеят върху платното." В тихия си творчески живот той реализира хиляди творби, като много от тях биха намерили своето достойно място редом до картини на неговите вдъхновители Гоген и Матис.