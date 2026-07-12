Иван и Андрей крадат дръзко от „Шоуто на Слави”

Андрей Арнаудов и Иван Христов навремето измъкнаха от Слави Трифонов шоуто „Мюзик айдъл”, което той продуцираше, а сега продължават в същия дух да крадат от Дългия. Този път не са му взели цяло предаване, но пък са копирали идеята на старо негово състезание за комици, излъчвано по Би Ти Ви. Това е „Разсмей Слави”, от което преди 14 години излезе чаровникът „Господин Андреев”.

Който е гледал „Шоуто на Слави” през годините, най-вероятно помни симпатичното момченце Митко Андреев, което беше родено с дарба да разказва вицове. През 2012г. то спечели състезанието за комици „Разсмей Слави”, което се проведе в рамките на „Шоуто на Слави” по Би Ти Ви. В него всеки, който иска да изпита комедийната си дарба, можеше да се яви и да опита да разсмее шоумена от Учиндол. Повечето не успяваха – Трифонов запазваше ледено изражение по време на представянето им. Но се откроиха и някои с особен талант, сред които бяха фолк звездата Илиян Тупалката, който се оказа отличен разказвач на вицове, актьорът Веселин Павлов, по-известен като Весо Парцала, и малкият Митко Андреев, когото Слави наричаше Господин Андреев. На всеки, успял за го разсмее, Слава даваше пачка с пари. Андреев спечели състезанието и в продължение на години разказваше вицове при Дългия, като в един момент продукцията реши да му търси и пееща партньорка, откъдето пък в ефира блесна чаровната и талантлива Крисия.

Сега идеята на „Разсмей Слави” получава нов живот, само че при Иван и Андрей. Новото им шоу се казва „Да умреш от смях” на пръв поглед не прилича много на рубриката на Дългия, но същността му е напълно идентична с нея – правят се смешки, а целта е да се запази каменно спокойствие и никой да не се засмее. Водещите дават тема, около която осем комици започват да импровизират. Това, което би трябвало да се получи, е нещо много смешно, но никой в студиото да не се смее. Проектът не се излъчва по телевизията, а само в онлайн пространството. В него са ангажирани популярни лица като Китодар Тодоров, Боряна Братоева, Лара Златарева-Кака Лара, Антоан Петров-Анди, Ей Бо и др. Те много се стараят да не се разсмеят на смешките на колегите си, както навремето Слави се опитваше да сдържа усмивката си. Докато обаче той раздаваше пари за успешно представяне, Иван и Андрей раздават значки, понеже най-вероятно са дали предварително хонорари на участниците. Лошото е, че независимо дали артистите се смеят, или не, повечето зрителите остават с каменни лица без никакви усилия просто защото в това шоу се умира от смях само по заглавие. Хуморът в него като цяло е доста елементарен и е трудно да разсмее когото и да е. Най-същественото в него е, че 14 години след „Разсмей Слави” Иван и Андрей са взели неговата идея и я прилагат в собствена полза.

Нещо подобно стана преди години в музикалното състезание на Би Ти Ви „Мюзик айдъл”. Продуцент на първия му сезон през 2007 г. беше Слави, който покани Иван и Андрей за водещи. Следващия сезон те му взеха предаването и станаха негови продуценти. Сега пък му взеха идеята за шоу, в което да съберат комици, но никой да не се смее.