Иван и Андрей се сляха с Халваджиян

След като официално се разделиха с Би Ти Ви и започнаха изяви с Маги Халваджиян, Иван и Андрей вече официално се обединиха с арменеца и неговия брат, като създадоха обща фирма. Включиха в компанията и популярните в интернет инфлуенсъри Павел и Ицака. Заедно ще снимат риалитита, но не за телевизия, а за онлайн пространството.

Новата продуцентска фирма засега планира да снима авторски програми, а не по лиценз, както в телевизията. Думата „авторски” всъщност в повечето случаи е доста силна, тъй като най-често ще става въпрос за вариации на вече наложени в чужбина формати, в които родните продуценти ще вложат щипка лично творчество и ще ги снимат под нови заглавия. Така например се планира разновидност на „Ергенът”, която ще се казва „Предложението”. Друга вариация на същото риалити, очевидно вдъхновена основно от сезон 3, излъчен по Би Ти Ви (когато свекървата не хареса кандидат-снахите и си прибра сина), е „Свекървата”. В нея свекърва ще избира жена за сина си. Вече се работи и по вариант на „Сървайвър” – група хора попадат на остров, където нямат достатъчно храна. Шоуто ще се казва „Зона Х”. „Смени жената”, което Иван и Андрей правеха за Би Ти Ви, става „В богатство и бедност”. Тук основната идея също е леко преобразена – вместо богата жена да живее една седмица в беден дом и обратно, цялото богато семейство се изнася в дома на бедно семейство, което пък се нанася в освободеното от богаташите луксозно жилище. Проектът ще се нарича „В богатство и бедност”.

Стратегията е много умна от гледна точка на разходи по реализация на проектите. Хем се ползва опитът на чуждите продукции, хем родните продуценти го интерпретират свободно според нашата действителност, без да имат нужда от разрешение от собствениците на лиценза. Най-важното е, че този лиценз не се заплаща, което значително улеснява работата на продуцентите.

Освен вече споменатите формати, се обмисля също идея за риалити с младоженки – „Булчински войни”. Победителката печели сватба, която ще се излъчва онлайн. Ще има и риалити „Натисни или напусни”. В него затворен за 24 часа участник ще трябва да натиска бутони, с които печели определени суми. Ще се прави седмично предаване за футбол – „Битката на феновете”, предаване, в които популярни комици ще се опитват да се разсмеят взаимно – „Да умреш от смях”, обсъждат се и различни други идеи, които ще бъдат тествани върху публика, преди да бъдат реализирани.

Името на новата компания – „Медия Z”, е избрано, защото създателите й се целят в поколението Z – родените около и след средата на 90-те години на миналия век, както и в по-младите, които предпочитат интернет пред телевизия. Новата медия ще продължи да развива и форматите, по които създателите й са работели до момента, а именно: „Къщата на Инфлуенсърите” на Павел и Ицака, онлайн предаването „Иван и Андрей #НЕОФИШЪЛ”, както и кулинарното шоу „Елате ми на гости!”.

Всичко това обаче не означава, че Халваджиян и Иван и Андрей напускат телевизията. Те ще продължават да се занимават и с проектите си за малък екран. Маги и компания напролет се очаква да правят пореден сезон на „Като две капки вода”, докато Иван и Андрей напоследък са по-скромни. Те обявиха, че подготвят шоу за недвижими имоти за Нова тв. В същото време се очаква и евентуалното им завръщане в Би Ти Ви с пореден сезон на „Фермата”, което обаче е под много голяма въпросителна.