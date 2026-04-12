Иво Аръков си купи 85 000 последователи

Купуването на последователи в социалните мрежи отдавна не е скъпа или труднодостъпна практика. Напротив - пазарът предлага изключително евтини услуги, които позволяват за сравнително малка сума да се създаде илюзия за сериозна популярност. Именно от тази евтиния са се възползвали Иво Аръков и приятелката му Габриела Николаева, които са си напазарували хиляди последователи.

Проверка на „Уикнед” показа, че значителна част от аудиторията им не е реална, което поставя под съмнение реалното им влияние в дигиталното пространство, което уж имат. Въпреки внушителните над 265 000 последователи на Аръков, цели 32% от тях са фалшиви. Това означава, че приблизително всеки трети профил, който го следва, вероятно е робот или неактивен акаунт. Още по-красноречив е показателят за ангажираност - едва 0,17%. Подобно ниво е изключително ниско за профил с такава аудитория и подсказва, че съдържанието не достига до реални хора или просто няма кой да взаимодейства с него.

Средните стойности от около 609 харесвания и едва 10 коментара на публикация допълнително затвърждават това впечатление. Лайковете са сравнително малко за над 260 000 последователи, ако бяха наистина реални. Това говори за изкуствено „напомпване“ на профила - практика, която често се използва за създаване на илюзия за по-голяма популярност. Цената на 1000 фалшиви последователи е $10, което означава, че Аръков се е охарчил с $850 за всичките си нови „фенове”.

Подобна, макар и не толкова крайна картина се наблюдава и при неговата половинка Габриела Николаева. При нея близо 27% от последователите също са фалшиви. Разликата е, че нейният профил показва по-добра ангажираност – 3,25%, което предполага наличие на реална и активна аудитория. С около 944 харесвания и средно 3 коментара на пост, профилът й изглежда по-жив, но въпреки това и тя си е напазарувала фалшиви последователи.

Влиянието на социалните мрежи е все по-голямо, а за имиджа и рекламните партньорства, подобни данни не остават незабелязани. За марките и аудиторията все по-важно става не колко са последователите, а колко от тях са реални. А в случая с Аръков и Николаева цифрите ясно показват, че зад големите числа стоят фалшиви последователи.