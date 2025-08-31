Последни
Иво Карамански в ареста за кражба на луканка

Иво Карамански има срамна, но и леко нелепа случка в тийнейджърските си години. Синът на Нели Атанасова от връзката й с покойния Иво Карамански, сочен за мафиотски бос, е бил арестуван за кражба на луканка.

За това сподели самият Иво при своя медийна изява наскоро заедно с половинката си Антоанет Пепе. Диджеят, който участва в бизнес с бургери, не разказа подробности. Стана ясно обаче, че съжалява за кражбата на луканка, тъй като направи откровението в отговор на въпрос за случка, от която се срамува.

„Закопчаха ме за кражба на луканка“, призна Иво с полуусмивка. Той не откраднал месния деликатес, защото е бил гладен и не е разполагал с пари, а заради тръпката. Явно на 14 години, на колкото Иво бил тогава, му се е сторило, че ще е силна тръпка да открадне луканка.

 

