Карлос Насар прави фурор в ресторант

Олимпийският, двукратен световен и трикратен европейски шампион Карлос Насар се появи в ресторант в Поморие с майка си Поля Иванова и предизвика фурор в градчето. Талантливото момче зарадва приятели на родителката си, раздаде много автографи и се снима с хората в заведението. Междувременно самият Карлос отново подсказа, че е с новото си гадже - популярната волейболистка Александра Костадинова. Само преди дни тя пусна в сторито си в инстаграм плюшено мече, червени рози и ръка, която е хванала нейната.

Малко преди това пък бившата на Насар - гимнастичката Магдалина Миневска, също отговори на коментар в нета на приятел.

„Колко си красива, жалко, че те изпуснаха“, каза й той. „За добро е“, уточни тя. Талантливото момиче развива успешно социалните си мрежи, където получава голяма подкрепа от феновете. Иначе преди ден Карлос Насар се присъедини към тенис шампиона ни Григор Димитров и певеца Криско като посланици на световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Престижният форум ще се проведе в София от 13 до 19 юни 2026 година и ще събере повече от 500 атлети от цял свят.

„Това е изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят. Имам честта да съм посланик на този голям форум и искам да ви призова да дойдете и да подкрепите всички участници“, посочи Карлос.

По думите му тези хора са истински герои със своята воля, смелост и любов към спорта.