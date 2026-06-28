Коремът на Мон Дьо къркори е ефир

Съсипаха от критики Мон Дьо и едно от последните му интервюта. Зрителите чуха как коремът му издава звуци в ефир. „Коремът на Мон Дьо къркори в ефир“, пише зрител на предаването, обръщайки внимание не само на съдържанието, но и на техническите детайли на предаването.



Според него микрофонът е настроен твърде силно и това води до ясно чуване на различни странични звуци – примлясквания и дори къркорене на корема на водещия. За зрителите това създава усещане за небрежност в продукцията и разсейва от същинското интервю.



В същото време има и по-сериозна критика към формата на самите интервюта. Зрителят коментира, че те имат претенцията да бъдат дълбоки, проникновени и разтърсващи, но според него това се усеща единствено в началото – в така наречения „трейлър“, където са събрани най-силните фрази на госта. „Когато се гледа цялото интервю, впечатлението е различно. Въпросите се повтарят и звучат твърде сходно: „Вярваш ли в Бог?“, „Кога за последно си плакала?“, „Чувстваш ли се слаба?“, „Кой те е виждал да си слаба?“, „Кой е бил най-тъжният момент в живота ти?“, „Кога се чувстваш най-самотна?“, „Какво си казваш, когато останеш сама?“, „Сутрин, като се събудиш, кой е първият човек, за когото мислиш?“ – коментира зрител. Според критиката така се получава по-скоро анкета, отколкото задълбочен разговор, който да разкрие истински нови гледни точки и емоции у събеседника.



Така или иначе, Мондьо минава за едно от най-знаковите лица на медиата. Интервютата му пък са с изключително висок рейтинг. Говори се, че ако се потвърдят слуховете, че Гала ще се оттегли от „На кафе”, той може да поеме предаването.