Косьо Филипов спря алкохола

Косьо Филипов е пълен трезвеник от няколко месеца. Журналистът, който е водещ на централните емисии на „По света и у нас” в почините дни, е престанал да консумира какъвто и да е алкохол от началото на годината. Не си позволява дори бира.

„Реших, че трябва да се откажа от пиенето. Не съм имал проблем с алкохола никога, просто съм пийвал за настроение. Но това остава в миналото за мен”, признава пред „Уикенд” Косьо. И признава, че не изпитва никакво желание да вдигне наздравица с високоградусово питие.