Луиза Григорова подкара 10 години брак

Луиза Григорова и режисьорът Мартин Макариев отбелязаха девет години брачен живот.

По този повод актрисата сподели кадър в социалната мрежа и лаконично написа: „9 години семейство Макариеви”. Двамата са сред най-стабилните двойки в българския шоубизнес, а историята на любовта им започва по време на снимките на сериала „Дървото на живота”. Макар че връзката им да е преминала през различни изпитания и трудни моменти, с времето се утвърждава и прераства в здраво семейство.

Луиза и Мартин сключиха брак през 2017 година на родното Черноморие, където си казаха заветното „да” в присъствието на най-близките си хора. Актрисата неведнъж е говорила открито за отношенията си с режисьора, като винаги е подчертавала значението на доверието и взаимната подкрепа. Щастието им се допълва от сина им Бран, който се роди през 2020 година. Луиза поддържа топли отношения и с доведения си син Боби, към когото изпитва уважение и обич. Двете момчета се разбират отлично и са много близки, което допринася за хармонията в семейството.