Любо Киров спрял алкохола заради младото си гадже

Когато се влюбят, хората обикновено са като пияни от любов, но Любо Киров не е обикновен човек. От любов той е изтрезнял, научи „Уикенд” от сигурни източници. Харизматичният певец е спрял алкохола и вече два месеца не е близвал и глътка. Причината за това бил неговият партньор в живота, който поставил ултиматум: „Или бутилката, или аз!”.

За Любо Киров отдавна се говори, че има сериозни проблеми с алкохола. Според хора от обкръжението му, в последните години певецът не прави нищо друго в свободното си време, освен да се налива с уиски. Преди всяко участие той обръщал по бутилка уиски. Напоследък обаче той е пълен трезвеник, твърдят хора от близкото му обкръжение. От два месеца категорично отказвал всякакъв алкохол, дори бира, а причината за това била любов.

За музиканта се знае, че от няколко години има връзка с младия и много талантлив актьор Боян Арсов. Двамата се запознали покрай снимки на клип на звездата. Постепенно отношенията им се задълбочили и се говори, че актьорът вече живее с музиканта в къщата му. Проблем обаче се оказало лошото пиянство на Киров. Иначе изключително благ, приятен и добър човек, като пийнел, той се променял коренно, твърдят колеги на певеца пред „Уикенд”. Ставал мрачен, заядлив, а често – и агресивен. Минел ли определена граница на алкохолно опиянение, го избивало и на физическа агресия – скачал да се бие. Наскоро тези проблеми проличаха по време на наградите на „БГ Радио”, когато музикантът се самозабрави и обиди от сцената своите колеги от „Молец”. После пък по време на концерт той си позволи да размаха средни пръсти пред публиката си. Случвало се било даже да вдига ръка срещу човека до себе си.

Това, логично, се оказало пречка в отношенията с Арсов. Младият актьор бил категоричен, че няма да търпи пиянските изблици на популярния певец. Той поставил ултиматум: „Или алкохолът, или аз!”. Твърдото му решение било да прекрати всякакви контакти с Любо, докато не спре да пие.

Подтикнат от младият си приятел, изпълнителят успял да се вземе в ръце. С големи усилия на волята той казал „Не!” на бутилката и вече от седмици бил абсолютно трезвен. Това искрено радва хората около него, които са загрижени за здравето му. Всички те се надяват трезвеният период да продължи и занапред.