Мартин Елвиса празнува ЧРД с бившата и настоящата

На рождения си ден Мартин Елвиса определено не остана сам - напротив, беше обграден от жени и настроение до сутринта, пише България Днес.

Купонът се вихри в популярен чалга клуб, а компанията - повече от интересна. Сред дамите до него бяха ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящото му гадже Йоанна.

Йоанна определено знаеше как да приковава погледите - тя заложи на тоалет с доста смело изрязано деколте и очевидно разчиташе на визията си, за да държи вниманието на рожденика.

В същото време майката на децата му изобщо не се държеше като „бивша" - Гергана беше забелязана да го целува по бузата, а Елвиса изглеждаше повече от доволен.