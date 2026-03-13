Виктор от Брадъра шеф на феите

Бившият футболист и настоящ бербер Виктор Ангелов от предишния сезон на "Биг брадър" влезе в киното. Стана тартор на феите във "Вампирите от Норич" - първия български вампирски филм, пише Телеграф.

Ангелов ще влезе в нетипичния за него розов свят на феите. "Вампирите от Норич" влиза в кината на 17 април. Филмът е създаден от продуцентите на "Един грам живот".

Историята проследява брат и сестра вампири, които поемат отговорността да обучат новосъздадения вампир Мария. Чрез нейния поглед зрителите навлизат в пъстър и многопластов свят на митични съсщества.



