Последни
Популярни
Горещи

Виктор от Брадъра шеф на феите

https://hotarena.net/lubopitno/viktor-ot-bradara-shef-na-feite HotArena.net
HotArena.net
252
Виктор от Брадъра шеф на феите

HotArena.net
252

Бившият футболист и настоящ бербер Виктор Ангелов от предишния сезон на "Биг брадър" влезе в киното. Стана тартор на феите във "Вампирите от Норич" - първия български вампирски филм, пише Телеграф.

Ангелов ще влезе в нетипичния за него розов свят на феите. "Вампирите от Норич" влиза в кината на 17 април. Филмът е създаден от продуцентите на "Един грам живот".

Историята проследява брат и сестра вампири, които поемат отговорността да обучат новосъздадения вампир Мария. Чрез нейния поглед зрителите навлизат в пъстър и многопластов свят на митични съсщества. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.