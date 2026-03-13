Защото заслужавате най-доброто! Ето как най-правилно да се грижите за перуката си

Перуката ти заслужава най-доброто!
В студио Магама разбираме колко е важно да поддържате вашата перука в отлично състояние, за да запази своята красота и дълготрайност. Независимо дали притежавате перука от естествен косъм или от биофибри, правилната грижа е от ключово значение.
Защо е важна правилната грижа?
Перуките, особено тези от естествен косъм и биофибри, са инвестиция, която изисква специфична грижа, за да запази своя блясък, мекота и форма. Използването на неподходящи продукти или неправилни техники за измиване и стилизиране може да доведе до увреждане на косъма, заплитане и скъсяване на живота на перуката.
Специализираните продукти, като тези на Ellen Wille, са разработени да отговарят на уникалните нужди на всеки тип косъм.
За перуки от естествен косъм: Използвайте комплект от продукти - шампоан, балсам и интензивно възстановяваща маска. Те са създадени да подхранват и хидратират естествения косъм, запазвайки неговата мекота и блясък.
За перуки от биофибри има специална комбинация от продукти, които имат грижа към висококачествени термоустойчиви синтетични влакна. Тук препоръчително е комбинацията от специализираните шампоан и балсам.
Грижа у дома в няколко лесни стъпки
- Разресване: Внимателно разрешете перуката с гребен с широки зъби.
- Измиване: В леко топла вода сложете специализиран шампоан Ellen Wille и потопете перуката, без търкане или натиск.
- Изплакване: Изплакнете обилно с хладка вода.
- Балсам: Нанесете малко количество балсам от дължините към краищата, оставете за кратко и изплакнете.
- Интензивна маска (на всеки 3 измивания): Оставете да действа 10 минути, след което изплакнете и попийте нежно.
- Сушене: Оставете перуката да изсъхне върху хавлия или стойка.
- Стилизиране: Когато е почти суха, можете да я стилизирате. За перуките от биофибри използвайте термоуреди до 150°C, и винаги със спрей за термозащита.
Професионални услуги в студио Магама
Въпреки че домашната грижа е важна, за оптимални резултати и удължаване живота на вашата перука, ние силно препоръчваме професионално почистване и сешоар. Нашите специалисти разполагат с опита и продуктите, за да дадат най-добрата грижа за вашата перука, възстановявайки нейния блясък и свежест. Професионалната грижа гарантира, че перуката ви ще изглежда безупречно и ще запази своята форма и качество за по-дълго време.
Запазете час в студио Магама днес и оставете грижата за вашата перука в ръцете на експертите!
0898777740
magama.org