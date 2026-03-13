Защото заслужавате най-доброто! Ето как най-правилно да се грижите за перуката си https://hotarena.net/lubopitno/zashtoto-zasluzhavate-nay-dobroto-eto-kak-nay-pravilno-da-se-grizhite-za-perukata-si HotArena.net

Перуката ти заслужава най-доброто!

В студио Магама разбираме колко е важно да поддържате вашата перука в отлично състояние, за да запази своята красота и дълготрайност. Независимо дали притежавате перука от естествен косъм или от биофибри, правилната грижа е от ключово значение.

Защо е важна правилната грижа?

Перуките, особено тези от естествен косъм и биофибри, са инвестиция, която изисква специфична грижа, за да запази своя блясък, мекота и форма. Използването на неподходящи продукти или неправилни техники за измиване и стилизиране може да доведе до увреждане на косъма, заплитане и скъсяване на живота на перуката.

Специализираните продукти, като тези на Ellen Wille, са разработени да отговарят на уникалните нужди на всеки тип косъм.

За перуки от естествен косъм: Използвайте комплект от продукти - шампоан, балсам и интензивно възстановяваща маска. Те са създадени да подхранват и хидратират естествения косъм, запазвайки неговата мекота и блясък.

За перуки от биофибри има специална комбинация от продукти, които имат грижа към висококачествени термоустойчиви синтетични влакна. Тук препоръчително е комбинацията от специализираните шампоан и балсам.

Грижа у дома в няколко лесни стъпки

Разресване: Внимателно разрешете перуката с гребен с широки зъби. Измиване: В леко топла вода сложете специализиран шампоан Ellen Wille и потопете перуката, без търкане или натиск. Изплакване: Изплакнете обилно с хладка вода. Балсам: Нанесете малко количество балсам от дължините към краищата, оставете за кратко и изплакнете. Интензивна маска (на всеки 3 измивания): Оставете да действа 10 минути, след което изплакнете и попийте нежно. Сушене: Оставете перуката да изсъхне върху хавлия или стойка. Стилизиране: Когато е почти суха, можете да я стилизирате. За перуките от биофибри използвайте термоуреди до 150°C, и винаги със спрей за термозащита.

Професионални услуги в студио Магама



Въпреки че домашната грижа е важна, за оптимални резултати и удължаване живота на вашата перука, ние силно препоръчваме професионално почистване и сешоар. Нашите специалисти разполагат с опита и продуктите, за да дадат най-добрата грижа за вашата перука, възстановявайки нейния блясък и свежест. Професионалната грижа гарантира, че перуката ви ще изглежда безупречно и ще запази своята форма и качество за по-дълго време.

Запазете час в студио Магама днес и оставете грижата за вашата перука в ръцете на експертите!

0898777740

magama.org