Масова убийца на мъже: Беше ми кеф!

Мъже за чиста проба кеф коли масова убийца и ликвидира трима за 10 дни, като в последствие става едва четвъртата жена в Обединеното кралство, осъдена на доживотен затвор. През 2013 г. Кейбриджшир, Англия, е разтърсен от серия случаи, които по-късно получават нарицателното "убийствата в канавките на Питърбъро".

Това става в рамките на 10 дни. Жертивте са 48-годишният Кевин Лий, 31-годишният послки гражданин Лукаш Слабошевски и 56-годишният Джон Чапман. Уликите водят до Джоана Кристин Денехи като отговорна за кървавите нападения с нож. Тя не само признава вината си, но и разкрива, че извършва убиствата за забавление и за да тества емоциите си.

Пред съда Денехи е категорична, че никога не би посегнала на жени, особено на майки, или на деца. За сметка на това имала непреодолимо желание да измъчва мъже, пише България Днес.