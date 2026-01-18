Май няма да има пекарна: Давид от „Биг Брадър” си търси работа

Давид Бет – победителят в „Биг Брадър 2025”, си търси щатна работа, научи „Уикенд” от самия него. Младежът с българо-немски произход се нуждае от заплата, за да събере капитал за бъдещата си хлебопекарна.

„Каквото изкарам като наемен работник, ще го спестявам. Накрая ще имам една прилична сума, с която да осъществя мечтата си за собствен бизнес”, сподели пред „Уикенд” риалити шампионът. И допълни, че тези дни ще отскочи до Германия, но любимата му жена – Насето, няма да го придружи.

Давид наскоро е получил по банкова сметка и печалбата си от участието в последния сезон на „Биг Брадър”, която ще вложи в бъдещия си бизнес. След като плати данъците, му остават около 47 000 евро. Сумата е твърде недостатъчна за инвестицията в бъдещата му пекарна, но той ще я пази старателно и ще прибавя допълнителни постъпления. Идеята на българо-германеца е да отвори пекарната до края на годината.