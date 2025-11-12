Последни
Популярни
Горещи

Медия за ново поколение обединява Маги Халваджиян с Иван и Андрей

https://hotarena.net/lubopitno/mediya-za-novo-pokolenie-obedinyava-magi-halvadzhiyan-s-ivan-i-andrey HotArena.net
HotArena.net
21
Медия за ново поколение обединява Маги Халваджиян с Иван и Андрей

HotArena.net
21

Чисто нов медиен проект ще бъде представен съвсем скоро.

Мощните продуцентски компании "Глобъл груп", "Междинна станция" и "ИнтерНет Лърк" обединяват усилията си за създаването на нова медия от ново поколение. Подробностите се пазят в тайна, пише Филтър. 

Зад новата медия стоят Маги Халваджиян, Кирил Киров, Иван и Андрей, както и Павел Колев и Христо Стефанов. На представянето на проекта те ще разкрият как виждат бъдещето на шоубизнеса. Новата медия за първи път ще обедини най-силните ни продуценти, които правят свои формати не само на тв екран, но и в интернет пространството. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.