Медия за ново поколение обединява Маги Халваджиян с Иван и Андрей

Чисто нов медиен проект ще бъде представен съвсем скоро.

Мощните продуцентски компании "Глобъл груп", "Междинна станция" и "ИнтерНет Лърк" обединяват усилията си за създаването на нова медия от ново поколение. Подробностите се пазят в тайна, пише Филтър.

Зад новата медия стоят Маги Халваджиян, Кирил Киров, Иван и Андрей, както и Павел Колев и Христо Стефанов. На представянето на проекта те ще разкрият как виждат бъдещето на шоубизнеса. Новата медия за първи път ще обедини най-силните ни продуценти, които правят свои формати не само на тв екран, но и в интернет пространството.