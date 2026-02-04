Митко Кузманов се сгоди за бивша гимнастичка

Последни
Един от най-добрите ни тенисисти Димитър Кузманов изненада всички с годеж, пише България Днес. Той предложи брак на бившата гимнастичка Бистра Старейшинска, макар двамта все още официално да не са признали връзката си.

Митко зададе съдбовния въпрос в Бахрейн, където двойката е на кратка почивка. Голямата новина разкри самата Старейшинска с няколко снимки на пръстена си в инстаграм. Дори и на тях избраникът й не фигурира.

Участничката в "Островът на 100-те гривни" бе залята със стотици поздравления, като немалка част от тях бяха на бивши и настоящи спортисти. 

