Направиха кючеци за нишесте

Над 1,6 млн. гледаха едноминутно видео, в което жена се опитва да нахрани малката Сарая с нишесте, където хранителния продукт е произнесен като мишесте. Дори Азис пусна скечове по въпроса, където няколко пъти с повод или без, но пък с чувство казва "хас мишесте", пише Телеграф.

Други направиха тенсиски с образа на жената и нейния лаф, които се продават по 25 лева бройката. А сега тя си поиска процент от продажбите.

Междувременно се появиха кючеци по въпроса. Най-вървежен е този на Красен Бонев, който е обявил, че това е пародия. Но явно хората си я харесват.