Народният певец Илиян Йорданов: Направих сърдечна криза след смъртта на Янка

"Преди няколко дни ми се обади прочутият Джо Бойд, продуцентът на Кейт Буш. Плачеше на глас за Янка!"

Това довери 41-годишният народен певец Илиян Йорданов. Рупкина мери глас с Кейт Буш в прочути парчета на британската поп звезда. Тя не е единствената на Острова, която харесва българската певица. Възхитен от изпълненията на трио "България" на живо в Лондон е и легендарният китарист на "Бийтълс" Джордж Харисън, пише България Днес.

Сега народният певец много тежко изживява кончината на Рупкина. "Направих сърдечна криза след кончината на Янка. Почувствах какво значи сърцето ти да се къса от мъка", споделя Илиян.

Той бил приет по спешност след опелото на великата певица в кардиологията на столична болница. Вече е изписан, но продължава да страда от загубата.