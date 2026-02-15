Наум Шопов отнесе глоба за паркиране в Шри Ланка

Наум Шопов-младши, водещият на „Ергенът”, сподели забавна случка от Шри Ланка, където в момента текат снимките на новия сезон на популярното любовно риалити. В кратко видео в социалните мрежи актьорът разказа за малък инцидент, който решил да превърне в комичен момент, вместо да се ядосва.

Оказва се, че Наум забравил да си плати зоната за паркиране и бил глобен от местните служби. „Зоната струва около 100 рупи. Това са 60 стотинки – не за час, а като цяло!”, поясни той. Малката неприятност бързо се превърна в повод за коментари в социалните мрежи, където феновете на водещия реагираха с предимно с шеги по негов адрес.