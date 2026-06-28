Най-после жена – победител в „Игри на волята”

В „Игри на волята” най-накрая ще има жена-победител. Това издаде новата водеща на екстремното риалити на Нова тв Ивет Лалова. Предстоящият сезон 8 ще е първият, в който представителка на нежния пол ще вземе голямата награда, но само защото в него състезанията ще са по двойки – един мъж и една жена.



Хитовото риалити на Нова тв, създадено по модел на „Сървайвър”, е единственото в родния ефир, в което мъже и жени се състезават на общо основание, като битките са съобразени единствено с възможностите на мъжете. Понеже състезанията са основно за бързина и сила, изначално е невъзможно в тях победителят на е от нежния пол. Ето защо във всичките 7 сезона, снимани до момента, начело е излизал мъж. Тази година обаче това щяло да се промени, обеща Ивет Лалова, която пое предаването от досегашната му водеща Ралица Паскалева. Тя разкри, че екипът се е погрижил да раздели участниците по двойки – мъж и жена, които ще влизат заедно в битки. По този начин със златото задължително ще се окичи и жена, освен мъж, и това ще е исторически, макар и предварително режисиран момент в риалитито.



Разделението по двойки обаче ще важи само за една специфична част от сезона тази година, която ще протече под заглавието „All Stars” („Ол старс”, в превод от английски – всички звезди). Тя ще събере някои от най-изявените участници от предишни издания, които през 2024-а и 2025 г. се явяваха на дуели, за да спечелят място в актуалното издание. Зрителите очакваха специален сезон за тях, но тези дни стана ясно, че това няма да стане. Тяхното участие ще бъде част от планирания за излъчване наесен сезон 8. Все още от телевизията не са съобщили дали битките им ще бъдат включени в редовното издание, или ще бъдат обединени в допълнителен сезон, който ще се излъчва като специфична част от класическия.



В редовния сезон тази година, както обикновено, екипът се е постарал да утежни допълнително и без това тежките изпитания, пред които изправя участниците. Водещият Павел Николов обясни пред Нова тв, че са предвидени препятствия, каквито досега не са виждани в ефир. Това означава, че шоуто отново е правено повече за силови играчи, отколкото за жените, които по чисто физиологични причини няма как да са равностойни на опонентите си от силния пол в силовите състезания. В „Сървайвър” например има изпитания не само за сила и бързина, но и за ловкост, гъвкавост и издръжливост, в които дамите могат да се мерят с мъжете. В „Игрите” такива състезания няма. Ето защо от сега може да се каже, че победителят в редовния сезон най-вероятно отново ще е мъж, освен ако не стане чудо. Ивен Лалова издаде, че макар и невероятен, този сценарий все пак не е невъзможен, защото една от участничките била победила мъжете на всички състезания по време на кастинга. Ако това е вярно, може би именно тя има шансове да донесе първата женска победа и в редовния сезон на екстремното риалити.



Ето някои от участниците, които спечелиха места в специалния сезон „Ол старс”: Иван Рълев, Момчил Василев, Денислава Велкова и Виктория Пенелова от сезон 5, Алекса Ерски и Филип Атанасов-Фифо от сезон 4, Раду Шулек, Георги Гешев и Калоян Цветанов от сезон 6, Андрей Гридин и Димитър Морунов от сезон 3 и др. Снимките започнаха миналия понеделник и се очаква да приключат в края на лятото. Очаква се риалитито да е на екран през септември.









