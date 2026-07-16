Опровержение по повод публикация с невярно съдържание https://hotarena.net/lubopitno/oproverzhenie-po-povod-publikaciya-s-nevyarno-sadarzhanie HotArena.net

През месец април 2026 г. HotArena публикува материал, съдържащ неверни твърдения за г-н Паскал Дойчев.

След извършена допълнителна проверка и представяне на официални документи се установи, че публикуваната информация не отговаря на истината. Редакцията е използвала информация от източник, чиято достоверност впоследствие не се потвърди.

Поради това материалът беше премахнат.

С настоящото опровержение поднасяме своите извинения на г-н Паскал Дойчев за публикуването на невярна информация, накърнила неговото добро име и репутация.

Поднасяме извинения и на нашите читатели за публикуването на информация, която не отговаря на журналистическите стандарти за точност, достоверност и професионална отговорност.