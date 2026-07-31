ОБРАТ! Изчезна Симона Пейчева след зверското убийство! Появи се заповед за локализирането й

Докато разследването на бруталното убийство на криптобизнесмена Владимир Янков – Владо Загатото навлиза в решаваща фаза, около една от последните жени, видели го жив, се разрази нова мистерия, пише Intrigi.bg.

В четвъртък се появи информация, че структурите на МВР в Бургаска област са получили разпореждане за локализирането на световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. Според публикации тя може да се намира в района на Южното Черноморие или да направи опит да напусне страната през граничен пункт.

Случаят обаче претърпя неочакван обрат. Малко по-късно от СДВР заявиха, че Симона Пейчева не е обявена за издирване, което породи още повече въпроси около статута ѝ по разследването. Появиха се и твърдения за вътрешна заповед за локализирането ѝ, разпространена от медии, но към момента няма официално потвърждение, че срещу гимнастичката се води издирване в качеството ѝ на заподозряна.

Името на Пейчева изплува още в първите часове след убийството, след като стана ясно, че именно тя е прекарала последните часове с Владимир Янков. Двамата вечеряли заедно, но според медийни публикации между тях избухнал скандал и всеки си тръгнал по свой път. Няколко часа по-късно бизнесменът бил открит мъртъв в опожарения си дом в Банкя.

Разследващите смятат, че показанията на Симона могат да бъдат ключови за възстановяването на последните часове от живота на Янков и именно затова контактът с нея е от особено значение.

Пейчева не е случайно име в светските среди. Освен като трикратна световна шампионка по художествена гимнастика, тя години наред присъстваше и в лайфстайл хрониките. След раздялата с бащата на сина си Алексей медиите я свързаха със строителния предприемач Петко Петков, за когото според публикации дори сключила брак. Връзката им приключи след около две години.

Именно тогава Симона предизвика бурни реакции, след като публично демонстрира луксозния си начин на живот. Тя се хвалеше, че носи само маркови дрехи и скъпи аксесоари, а думите ѝ, че може да си позволи подобен стандарт благодарение на заможния си съпруг, отприщиха сериозна вълна от критики и хейт в социалните мрежи.

Днес обаче името ѝ е свързано не със светския живот, а с едно от най-шокиращите криминални разследвания през последните години. Дали Пейчева ще бъде открита и ще даде своята версия за последната вечер на Владо Загатото, предстои да стане ясно. Засега няма официални данни тя да е обвиняема или заподозряна по делото.