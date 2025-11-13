Откраднатият бус на Иван и Андрей върнат срещу два билета за „Сблъсък“ https://hotarena.net/lubopitno/otkradnatiyat-bus-na-ivan-i-andrey-varnat-sreshtu-dva-bileta-za-sblasak HotArena.net

След като вчера стана ясно, че служебният бус на Иван и Андрей е откраднат от охраняемия паркинг, на който е бил паркиран, днес те излязоха с шокиращо признание в социалните мрежи.

От меме, публикувано в инстаграм профила на двамата продуценти, стана ясно, че бусът вече им е върнат и то на скромна цена… билет за предстоящото събитие „25 години Сблъсък“.

Припомняме, че събитието се организира по повод четвърт век от старта на тв предаването и ще събере на едно място Боби Турбото, Евгени Минчев, Ивка Бейбе, Костадин Костадинов и др.