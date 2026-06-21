Павел се жени в „Игри на волята”

Водещият на „Игри на волята” Павел Николов може да направи дългоочакваната си сватба в самото риалити, научи „Уикенд”. Снимките на предстоящия сезон 8 започват съвсем скоро в Дуранкулак, а рапърът най-вероятно ще тръгне заедно с годеницата си Кристина. Нищо чудно именно там да се чуят и сватбените камбани.



Сватба в най-дивата точка на северното Черноморие всъщност ще е логично затваряне на романтичния кръг около Павел и любимата му Криси. Двойката се сгоди именно там, докато рапърът беше участник в екстремното риалити на Нова тв. Предложението за брак беше излъчено в един от епизодите през 2024 г. Водещ тогава все още беше Димо Алексиев, с когото Ралица Паскалева си партнираше. Павел, изтощен от битки в лятната жега, падна на колене пред Криси, за да й предложи да сключи законен съюз с него, а епизодът беше излъчен чак през зимата, за рождения му ден на 10 декември. След като Димо Алексиев бе хванат пиян зад волана и отпадна като водещ на риалитито, Павел го наследи и по този начин се свърза с дивия север още повече, а покрай него – и красивата му половинка Кристина.



Двойката разкри, че планира сватба на скалите на Тюленово – съвсем близо до мястото, където се снимат „Игрите”. Но вече минаха две години от годежа, а сватбата все още не е имало. Още миналото лято Павел обясни, че ако зависи от него, ще се ожени веднага, но Криси държала на предварителната подготовка на всеки детайл от най-щастливия си ден, което пък изисква време. Именно затова вече толкова дълго двамата продължават да са сгодени, но не и женени. Говори се, че това най-сетне ще приключи през лятото. Докато Павел снима в „Игрите”, Криси ще отметне и последните точки по организацията и двамата официално ще си кажат „Да!” на брега на морето. Този ден вероятно ще е към края на снимките на „Игрите”, т.е. през август. Нищо чудно да има епизод, посветен на сключването на брака, както преди две години имаше епизод за годежа на влюбените.



Самият Павел е морско чедо – макар и роден във Враца, той е прекарал детството и юношеството си в Бургас, а преди да се прочуе с хип-хоп изпълнител, е курсант във Висшето военноморско училище във Варна. Така че съзнателният му живот е свързан с морето и за него е естествено да сключи брак на брега. Очаква се на сватбата на бъде поканен целият екип на риалитито, а след приключването на снимките влюбените да отпътуват на сватбено пътешествие, както повеляват традициите.



Двойката сподели с феновете си, че планира да тръгне към Дуранкулак с нов автомобил. В момента бъдещите младоженци оглеждат оферти. Държат колата им да е електрическа и да има мощна батерия, за да може да стигне до северното ни Черноморие само с едно зареждане. Павел и половинката му обикалят автокъщи и тестват различни автомобили. Говори се, че се надяват да им направят сериозна отстъпка от цената срещу съответната реклама в социалните мрежи. Както „Уикенд” писа, бъдещите младоженци наскоро се нанесоха и в нов луксозен и обширен апартамент в София с гледка към Витоша. Водещият а „Игрите” тази година става на 38, а любимата му вече е на 36. Предвид възрастта им, вероятно кроят планове не само за сватба, но и за деца, които ще я последват.



