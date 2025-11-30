Последни
Петър от „Ергенът” сложи фасети и ботокс (Снимки)

Румен Димитров
161
Петър Данов – актьорът, набрал популярност с участието си в „Ергенът: Любов в Рая”, изненада последователите си с впечатляваща промяна във външния вид.

Стоматологична клиника, на която той се е доверил, публикува снимки преди и след” поставянето на фасети  и трансформацията е повече от впечатляваща. На кадрите ясно се вижда как усмивката му е станала снежнобяла, подредена и фотогенична. Сега артистът изглежда по-уверен и определено по-сияен.

Прави впечатление и още нещо – на снимките „след”  зоната около очите му е по-гладка. Линиите, които се виждат на старите кадри, са осезаемо омекотени. Феновете веднага заподозряха, че освен новата усмивка, Петър е освежил визията си и с ботокс за околоочния контур.

