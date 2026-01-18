Почина майката - шизофреничка на Марио от „Биг Брадър”

Болната от шизофрения майка на победителя в предишния сезон на „Биг Брадър” Марио Тодоров, е починала. Това съобщи самия той преди дни в социалните мрежи.

„С дълбока болка съобщавам, че майка ми почина. Тя беше моята опора, сила и пример. Вярвам, че духът й ще ме пази и напътства. Скъпа мамо,ти вече не си до мен, но живееш в сърцето ми всеки ден. Моли се за мен и ме пази отгоре. Обичам те и ще те нося в себе си завинаги”, сподели опечаления Марио.

Майка му от години страдаше от шизофрения и бе редовен пациент на болницата в Карлуково. Родителката на Тодоров редовно изчезваше от семейния дом и се губеше с дни. Тя дори не разбра, че синът й е спечелил „Биг Брадър” преди две години. След като взе паричната награда, Марио купи нова къща за майка си и баща си на село.

Участието му в шоуто обаче му костваше доста напрежение – семинаристът-фризьор бе на номинации почти всяка седмица, а съквартирантите му не спираха да го хокат за щяло и нещяло. Той обаче бе открил своя отдушник и вместо да влиза в конфронтация, чистеше цялата къща и не спираше да проповядва смирение, което в крайна сметка се оказа и печелившия ход за спечелване на одобрението на зрителите пред екраните.