Пощальонът Пейо се сродява с кардиолог

Пейо Филипов ще омъжи щерка си през септември, научи „Уикенд” от самия него. Бившият куриер в предаването на Гала „Имаш поща” се вълнува за венчавката не по-малко от младоженците.

„Дъщеря ми и приятелят й са заедно от 4-5 години, така че им е време да се вземат официално. Сватбата ще е близо до София и ще е голяма веселба. Кандидат-зетят е лекар – в момента специализира кардиология. Надявам се със съпругата му да ме направят дядо в най-скоро време”, сподели пред наш репортер музикантът и собственик на пиано барове. И допълни, че наскоро е бил на море – почивал е 7 дни с близките си в Созопол. До края на лятото щял да си отпусне и още една ваканция – отдих на гръцкото крайбрежие.