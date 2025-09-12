Работодателите вече сами ще ви търсят, благодарение на сайта на Иван и Андрей

Традиционният модел на пазара на труда е на път да се промени не заради държавата, а заради Иван и Андрей. Новия сайт на организацията им Bulgaria Wants You дава възможност на компаниите сами да намират подходящите кандидати, вместо да чакат те да ги открият първи. За още по-бърз контакт е въведен и интегриран чат, който премахва формалностите и свързва двете страни директно.

Другата изненада е, че в специална секция, наречена „Живот“, потребителите могат да видят колко струва животът в различните български градове – от месечните разходи и транспорта, до училищата, болниците и възможностите за бизнес. Така всеки, който обмисля къде да започне на чисто, получава реална картина, вместо да разчита на слухове или остарели впечатления.

Любопитното е, че зад проекта стоят продуцентите и водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов – същите, които през юни организираха най-големия кариерен форум у нас „България на пет океана“, събрал над 4500 души. Сега те пренасят тази енергия в дигитален формат, който обещава да преобърне пазара на труда и да събере българите по света на едно място.