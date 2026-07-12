Рачков глези годеницата си на морето

Димитър Рачков е готов на всичко за жената до себе си, когато е влюбен. Комикът не жали средства, за да превърне ваканцията на годеницата си Виктория Кузманова в истинска приказка. Двамата се наслаждават на романтика край морето. Според хора от обкръжението им актьорът носел любимата си на ръце и не ѝ отказвал нищо.

Само преди дни Виктория беше в Словения, където подкрепяше 10-годишната си дъщеря Карина на международно състезание по танцово изкуство. Щом изпълнила майчините си ангажименти, хубавицата побързала да се присъедини към Рачков, който вече бил подготвил романтичната им морска почивка. Вместо шумни компании и нощни купони, двамата предпочели спокойствието, дългите разходки по плажа и часовете насаме. Запознати разказват, че Рачков засипвал половинката си с внимание. Артистът държал тя да се чувства като истинска принцеса – избирал най-хубавите места за вечеря, организирал романтични изненади и постоянно се интересувал дали всичко ѝ е наред. Приятелите му се шегували, че в последно време любимата му нямала време дори да си пожелае нещо, защото той вече го бил изпълнил. Говори се, че през последните месеци актьорът и водещ редовно изненадвал Вики със скъпи подаръци, дизайнерски аксесоари и бижута за хиляди левове. За него обаче най-важното било не цената, а жестът. Искал любимата му да усеща всеки ден, че е ценена и обичана. Именно с това отношение, твърдят близките им, окончателно спечелило сърцето на красавицата.

Самата Виктория неведнъж е казвала, че уж оценявала повече отношението, а не толкова материалните придобивки. По повод рождения си ден преди няколко месеца тя публикува емоционално послание, което феновете приеха като любовно обяснение към Рачков. „Огромно благодаря на човека до мен, който за пореден път ме накара да разбера, че любов се показва с отношение, а не с думи! Измина още една година! Година, която преобърна живота ми и ме накара да се замисля за много неща. Годините са цифра, която не променя сърцето и душата ти. Чувствам се обичана, чувствам се оценена, чувствам се горда майка и имам най-невероятните приятели. Благодаря, че те има до мен, Димитър Рачков, обичам те с цялото си сърце!”, написа бившата адреналинка. Мнозина са убедени, че именно Рачков е човекът, който е върнал усмивката на лицето ѝ след тежкия развод с Явор Зайн.

Комикът и Виктория разриха връзката си, публикувайки романтични снимки от Малдивите в началото на 2025 г. Тогава много хора приеха отношенията им като поредната любовна авантюра на актьора. Сега обаче вече никой не се съмнява, че този път нещата са сериозни. Годежът им на рождения ден на Кузманова окончателно убеди приятелите им, че сватбата е само въпрос на време. Макар че Рачков е с 16 години по-стар от любимата си, разликата във възрастта изобщо не ги смущавала.

Виктория стана популярна като адреналинка в шоуто „Господари на ефира”. Днес тя успешно развива салони за красота в София. Има дъщеря на 10 години от първия си брак с Явор Зейн, с когото участваха заедно в предаването „Един за друг”. Рачков пък се радва на пораснал син Димитър-младши, който учи висше образование във Франция. Момчето отлично се разбирало с Виктория. Одобрението му било изключително важно за актьора, който винаги е поставял семейството на първо място.

Хора от артистичните среди са категорични, че досега не са виждали Рачков толкова спокоен и уравновесен. В личен план той изживявал един от най-щастливите периоди в живота си. Дори не изключвал възможността отново да стане баща. „Защо не?! Не е изключено. Аз не съм одъртял много. От нищо не бягам!”, признавал е актьорът. С Кузманова още не са обявили дата за сватба.

По-вероятно е венчавката им да се състои следващата година.