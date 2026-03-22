Рачков води "Капките" без гащи?

Димитър Рачков май е водил без гащи в понеделник поредния епизод на живо на шоуто за имитации „Като две капки вода” по Нова тв. Самият той създаде това впечатление, след представянето на Иво Димчев като Елина Гаранча с оперната ария „L'amour est un oiseau rebelle” от „Кармен”.

„Иво, толкова хубаво переш, че на човек му се приисква да ти даде гащите си. Жалко, че съм без гащи”, обяви Рачков. С това признание той изненада и колегата си Герасим Георгиев-Геро, с когото водят „Капките”. „Така ли? Без гащи ли си?”, попита актьорът, като едва потискаше смеха си. „Ами нямаме гащи в това студио”, отвърна Рачков, очевидно с чувство за хумор. Така че дали е бил с бельо под панталона си или не, остана загадка.